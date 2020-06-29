Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны

Анастасия Иванова

Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами страны, распространяясь на все, что может негативно повлиять на его исторически права, заявил в понедельник глава этой арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси, ранее заявлявший о возможности военной помощи ливийцам.

"Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами Египта, а распростирается на все точки, которые могут негативно повлиять на исторические права Египта", - заявил египетский президент в ходе своего выступления.