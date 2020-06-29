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Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны

Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны
Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами страны, распространяясь на все, что может негативно повлиять на его исторически права, заявил в понедельник глава этой арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси, ранее заявлявший о возможности военной помощи ливийцам.

"Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами Египта, а распростирается на все точки, которые могут негативно повлиять на исторические права Египта", - заявил египетский президент в ходе своего выступления.

# В мире
По материалам: ria.ru

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