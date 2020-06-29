Президент подписал указ о призыве на военные сборы резервистов

Вадим Карасев

Указ о призыве военнообязанных россиян, находящихся в запасе, подписал Владимир Путин. Согласно тексту документа, в 2020 году проходить военные сборы резервисты будут в подразделениях нацгвардии, органах ФСБ и государственной охраны, сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, кабинет министров и региональные власти уже получили указания о проведении призывных мероприятий.

С текстом указа президента можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу 29 июня.

Напомним, призыв на сборы мужчин, годных к военной службе, объявляется каждый год. Мероприятие имеет цель освежить в памяти навыки боевой подготовки и познакомить «запасников» с новыми видами вооружения и техники.

Обычно военные сборы длятся не более двух месяцев, а получить повестку из военкомата могут рядовые – до 45 лет, и сержанты – до 50 лет. Младшие офицеры остаются в строю до 55 лет, а высшие – до 60. На сборы не призывают женщин, независимо от воинской специальности, а также ряд категорий военнообязанных мужчин.

Если гражданин работает, то на время сборов за ним обязаны сохранить рабочее место и выплатить среднюю заработную плату за то время, пока он отдает долг Родине.