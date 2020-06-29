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Продажи туров в Сочи выросли в разы

Продажи туров в Сочи выросли в разы

Туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи. По оценкам экспертов, при условии сохранения закрытых границ и дальнейшей отмене ограничений на главном черноморском курорте России динамика продаж будет возрастать. В том числе увеличится количество запросов last minute. Участники рынка рассказали о предпочтениях туристов и ценах на туры в Сочи.


БРОНИРОВАНИЯ СОЧИ ВЫРОСЛИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Туроператоры, опрошенные «Вестником АТОР», единодушны в оценках роста интереса туристов к отдыху в Сочи. Этому способствовал ряд факторов: открытие отелей разной вместимости, объектов туристического показа, летних и стационарных точек общепита. Прибавит популярности Сочи и недавняя отмена справок на отрицательный тест по коронавирусу при заезде в санатории.

Так, по информации представителей туроператора Coral Travel, спрос на туры в Сочи заметно вырос сразу после снятия с 21 июня карантина в Краснодарском крае: у туроператора были заявки на заезды уже с 23-25 июня.

По наблюдениям туроператоров, в первую очередь бронируются заезды в июле, но при этом постепенно растет количество заявок по всей глубине сезона. В топе продаж туроператорских компаний ANEX Tour, TUI Россия, «Русский Экспресс», «Мультитур», ICS Travel Group и TEZ TOUR лидирует июль, далее больше всего запросов приходится на август.

По информации экспертов туроператора «Дельфин», продажи туров в Сочи уже превышают уровень прошлого года. Заявки есть на весь сезон, включая сентябрь. Несколько меньше бронируют период межсезонья.

Представители туроператора «Интурист» и TUI Россия сообщили о росте продаж туров в Сочи в несколько раз. По данным «Интуриста», высокий спрос отмечается на популярные объекты размещения: например, в начале июля в отеле «Бридж» уже наблюдается нехватка мест.

Эксперты туроператора TEZ TOUR прогнозируют большой отложенный спрос на направлении: в компании уже зафиксировали рост продаж на курорты Краснодарского края на 50%.

В «Мультитур» объясняют заметное увеличение спроса на Сочи не только снятием ограничений, но и восстановлением ряда заявок, аннулированных ранее из-за карантина весной и на старте сезона.


ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВСПЛЕСКУ ЗАПРОСОВ LAST MINUTE

По оценкам участников рынка, в случае дальнейшего возвращения Сочи «к нормальной жизни» и при условии, что выезд за рубеж по-прежнему будет недоступен, на направлении возможен рост спроса на бронирования last minute. Пока доля таких броней в общем объеме продаж небольшая.

По мнению экспертов ANEX Tour, возможно, запросов на туры last minute станет больше в начале июля, когда туристы поймут, что курортный сезон действительно начался и отдых не будет обременен ограничениями.

По мнению специалистов ICS Travel Group, решающим может стать фактор закрытия границ. Если до сентября этот «статус-кво» сохранится, то спрос на туры last minute будет расти, считают представители этого туроператора.

По прогнозам специалистов «Русского Экспресса», в июле глубина бронирования по Сочи будет варьироваться от 1-2 дней до одного месяца до даты заезда.


СОЧИ ПОПУЛЯРЕН У СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Как сообщают в туроператорских компаниях, в топе спроса туристов, планирующих отдых в Сочи, отели категории 3* и 4*, в основном на завтраках. По-прежнему сохраняется высокий спрос на отели с питанием «все включено». На долю таких объектов приходится до 20-25% продаж. Популярность концепта All Inclusive связана с предпочтениями туристов: отдых в Сочи чаще всего бронируют семьи с детьми. Так, по данным TUI Россия, средняя загрузка номера в Сочи составляет 2,4 человека, т.е. в номере размещаются гости с детьми.

В продолжение этого семейного тренда в ANEX Tour отмечают рост бронирований на проживание с системой питания «полный пансион». «Российский турист привык к отдыху на «все включено», особенно если речь идет об отдыхе с детьми. Поэтому и в Сочи родители стараются выбрать максимально полные категории питания», - поясняют представители ANEX Tour.


ВЫРОС ИНТЕРЕС К ДОРОГОМУ ОТДЫХУ

Среди других любопытных тенденций сезона-2020 – повышение интереса россиян к дорогому и комфортному отдыху в Сочи. Рост спроса на проживание в отелях высокого уровня отмечают представители туроператоров «Дельфин», «Интурист», TUI Россия, «Русский Экспресс».

Так, по наблюдениям экспертов TUI, если ранее туристы больше выбирали в Сочи отели 3*, то сейчас спрос сместился на более высокие по уровню отели 4 - 5*.  Очевидно, что определенная аудитория россиян, которая привыкла к luxury-отдыху, не стала дожидаться открытия зарубежных курортов и поехала в Сочи. «В связи с закрытием границ мы наблюдаем повышенный спрос на премиальные отели. При этом цена не играет особого значения», - подчеркивают представители «Русского Экспресса».


ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

По оценкам участников рынка, большое разнообразие чартерных программ и доступных по цене регулярных рейсов повысили интерес к бронированию пакетных туров в Сочи: их доля в общем объеме продаж доходит до 80%. Как подчеркивают ANEX Tour, популярность пакетных туров, в том числе, связана с тем, что большинство туристов едет на отдых с детьми. В этом случае готовый продукт является оптимальным выбором.

Как отмечают представители TUI Россия, при бронировании пакетных туров с перелетом на чартере туристы чаще всего выбирают отели от 3 звезд и выше, тогда как при бронировании только наземки часто запрашивают уровень размещения 2*.

По информации туроператора «Интурист», пакетные туры востребованы у жителей столичного региона, северо-запада, Урала и Сибири, в то время как туристы из центральных регионов, Ростовской области и территорий Северного Кавказа предпочитают добираться до краснодарских курортов на личном автотранспорте.


СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В СОЧИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется недельный тур в Сочи на двоих в первой половине июля при выборе проживания в отеле без питания, с питанием «завтраки» и «все включено».

«Интурист»: стоимость тура с авиаперелетом на двоих на 7 ночей  с проживанием в студии в гест-хаусе на Красной поляне (без питания) начинается от 16 342 р. на двоих. Недельный тур в Анапу в отель «Ателика Антарес» 2* с питанием All Inclusive обойдется от 46 298 р., в комплекс «АкваЛоо» - от 51 676 р. на двоих.

«Дельфин»: без стоимости перевозки недельный отдых на двоих без питания стартует от 10752 р., с полным пансионом - от 21280 р., «все включено» - от 48160 р.

ANEX Tour: тур на чартере AZUR Air в отель «Бархатные сезоны» 3* (завтраки, 7 ночей) - от 35 тыс. р. на двоих; в комплекс «АкваЛоо» 3* («всё включено», 7 ночей) – от 65 тыс. р. на двоих.

TUI Россия: стоимость недельного пакетного тура с перелетом на чартере с проживанием в отеле 3* и питанием «все включено» начинается от 72 600 р. на двоих.

Coral Travel: стоимость недельного отдыха с перелетом с проживанием в отеле на «завтраках» - от 24 200 р.; неделя на двоих с питанием «все включено» обойдется от 69 580 р.

«Мультитур»: стоимость тура в отель «Ателика Сокол» 3* (ALL, 7 ночей) - от 48 800 р. (без учета стоимости перевозки).

ICS Travel Group: тур с авиаперелетом в бюджетный отель с заездом 15 июля (7 ночей, без питания) – от 26 000 р. на двоих, в отель высокого уровня (HB,7 ночей) – от 81 000 р.

TEZ TOUR: стоимость недельного пакетного тура с питанием «полупансион» в отеле 3* - от 41 тыс. р. на двоих; в отеле 4* с питанием «все включено» - от 102 тыс. р. на двоих.

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По материалам: atorus.ru

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