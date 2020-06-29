Продюсер Щеглов выпустит продолжение «Шугалея» уже в сентябре этого года

Лидия Мартынова

Постеры второй части остросюжетного боевика «Шугалей» появились в социальных сетях. Как рассказали в киностудии, продолжение не заставит себя долго ждать, т.к. съёмочный процесс уже подходит к концу.Фильм, снятый на основе реальных событий, россиянам показали в начале мая. Уникальность картины состоит не только в необычном жанре «художественной документалистики», но и в сроках – его завершили всего за два месяца. Съемочная группа торопилась не просто так, ведь кроме развлекательной миссии «Шугалей» должен был обратить внимание зрителя на ряд острых проблем современности. У главного героя картины есть прототип, реально живущий в наше время. Это российский социолог Максим Шугалей, который вместе с коллегами год назад отправился в ливийский город Триполи для проведения исследований.Однако вернуться на Родину им было не суждено, специалистов похитили участники вооруженной группировки. Более года пленников держали взаперти в частной тюрьме. Для фильма была собрана самая достоверная информация о положении пленников, и множество зрителей, посмотревших его, проявили беспокойство за судьбу россиянина.За короткий срок у киноленты появились поклонники, жаждущие продолжения. На данный момент киностудия «Трииксмедиа» обещает выпустить сиквел остросюжетного боевика, так же в довольно сжатые сроки. Мировую премьеру анонсируют уже на осень текущего года. Во второй части Шугалей столкнется с новыми испытаниями, но не забудет о логе перед Родиной. Даже находясь в заключении, он найдет способы передавать важную информацию, но какой цены это будет ему стоить?