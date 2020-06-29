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Пушков ответил Нуланд, предложившей России пойти украинским путем

Пушков ответил Нуланд, предложившей России пойти украинским путем

Наверное, невозможно придумать более безумный совет, чем тот, что дала бывшая помощница госсекретаря Нуланд, «отправившая» Россию по украинскому пути, передает РИА Новости слова члена Совфеда Алексея Пушкова.

В субботу Нуланд заявила каналу «Украина 24», что Запад не смог принудить Путина заплатить в полной мере за агрессивную политику в отношении Украины, поскольку многие страны не заинтересованы в том, чтобы Россия находилась в числе их постоянных врагов. Поэтому сегодня Запад рекомендует Москве оптимальный сценарий: пойти по пути Украины, навстречу демократии, свободе и открытому государству. «Мы оставляем России такую возможность и четко доносим до нее преимущества предложенного сценария», – добавила политик.

Комментируя слова бывшего дипломата, Пушков отметил, что большей несуразности придумать сложно. Достаточно посмотреть на Украину, которая стараниями американцев рухнула в экономическую яму, чтобы понять всё безумие предложенного сценария. «Украинский путь» – это не что иное, как самоуничтожение, возвращение в «легендарные» 90-е годы.

Хотя, американские либералы как раз об этом и мечтают, и едва сдерживаются, чтобы публично не озвучить свою мечту о гибели РФ как суверенного государства, подвел итог российский сенатор.

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По материалам: u-f.ru

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