Пушков прокомментировал слова Трампа о "России, обставившей Обаму"
Вчера, 23:12 Влада Некрасова
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал изданию "Политэксперт" заявление Дональда Трампа об исключении России из "Большой восмерки".
Накануне американский лидер в ответ на призыв конкурента в президентской гонке Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 отметил, что причиной ее исключения стали победы на международной арене. Трамп заявил, что российские власти "по-крупному обставила" администрацию Барака Обамы.
По материалам: ria.ru