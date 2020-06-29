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Пушков прокомментировал слова Трампа о "России, обставившей Обаму"

Пушков прокомментировал слова Трампа о "России, обставившей Обаму"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал изданию "Политэксперт" заявление Дональда Трампа об исключении России из "Большой восмерки".

Накануне американский лидер в ответ на призыв конкурента в президентской гонке Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 отметил, что причиной ее исключения стали победы на международной арене. Трамп заявил, что российские власти "по-крупному обставила" администрацию Барака Обамы.

# Россия
По материалам: ria.ru

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