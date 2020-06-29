Пушков прокомментировал слова Трампа о "России, обставившей Обаму"

Влада Некрасова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал изданию "Политэксперт" заявление Дональда Трампа об исключении России из "Большой восмерки".

Накануне американский лидер в ответ на призыв конкурента в президентской гонке Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 отметил, что причиной ее исключения стали победы на международной арене. Трамп заявил, что российские власти "по-крупному обставила" администрацию Барака Обамы.