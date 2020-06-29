Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин и Лукашенко встретятся и проведут переговоры

Путин и Лукашенко встретятся и проведут переговорыАлександр Лукашенко и Владимир ПутинФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает РИА Новости.

Двусторонние переговоры пройдут во вторник, 30 июня, в ходе мероприятий по открытию Ржевского мемориала советскому солдату. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее 29 июня сообщалось, что Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый
Продюсер Щеглов выпустит продолжение «Шугалея» уже в сентябре этого года
Продюсер Щеглов выпустит продолжение «Шугалея» уже в сентябре этого
Цена на бензин в России снова побила рекорд
Цена на бензин в России снова побила рекорд
Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа
Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа
СМИ: Всероссийскую перепись населения перенесли на год, сообщил источник
СМИ: Всероссийскую перепись населения перенесли на год, сообщил
Вошла в историю. Цена бензина Аи-95 на бирже снова достигла рекорда
Вошла в историю. Цена бензина Аи-95 на бирже снова достигла рекорда
Шелковое панно XIX века нашли при реставрации Юсуповского дворца
Шелковое панно XIX века нашли при реставрации Юсуповского дворца
Путин и Лукашенко встретятся и проведут переговоры
Путин и Лукашенко встретятся и проведут переговоры
Эксперты ВШЭ: В России принятые меры по Covid-19 спасли 80 тыс. жизней
Эксперты ВШЭ: В России принятые меры по Covid-19 спасли 80 тыс. жизней
13 легких увлажняющих кремов на лето, которые не закупорят кожу
13 легких увлажняющих кремов на лето, которые не закупорят кожу
Президент подписал указ о призыве на военные сборы резервистов
Президент подписал указ о призыве на военные сборы резервистов
Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"
Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"

Топ на сегодня

Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации

Еще по теме

Лукашенко встретится с Путиным в Москве 25 декабря
Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 25 декабря
Путин и Лукашенко в Москве обсудят продвижение евразийской интеграции
Курьез: Лукашенко в Минске перепутал Путина с Медведевым