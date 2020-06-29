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Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке

Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
Президент России Владимир Путин лично проголосует по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.

"Президент будет лично голосовать. Когда и как - мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, придет ли Путин на участок или проголосует онлайн.


Журналисты также поинтересовались у Пескова, воспользуется ли президент маской и перчатками во время голосования.


"Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих", - сказал Песков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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