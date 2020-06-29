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Разведенная Агата Муцениеце провела ночь на полу в подъезде

Разведенная Агата Муцениеце провела ночь на полу в подъезде

Недавно стало известно, что 31-летняя Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным. После краха своего брака актрисе пришлось провести полночи в подъезде, сообщает Cosmopolitan.

Накануне вечером Агата Муцениеце каталась за городом на машине, встретив закат солнца. Артистка вернулась домой уже к полуночи.

К несчастью, звезда "Закрытой школы" не смогла открыть свою дверь в московской многоэтажке. В результате она полночи была вынуждена провести на холодном полу в подъезде. "Да, друзья, 2020-й — мой фартовый год. В общем, сегодня моя дверь не открывается. Я сижу в подъезде", - заявила актриса в видео, выложенном в соцсетях.

Агата Муцениеце вызвала мастера, который в результате смог вскрыть злополучную дверь. Телевезвезду смогла утешить милая кошечка, которую она приобрела по просьбе дочери.

"Никакая беда меня не сломит. Мы — березки. Березки гнутся, но не ломаются", - заявила бывшая жена Павла Прилучного.

Между тем 4-летняя дочь актрисы Мия и 7-летний сын Тимофей проводят время сейчас в Санкт-Петербурге, куда их отвез Павел Прилучный - там он снимается в картине "Девятаев".

Напомним, 15 июня мировой суд расторг брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Как отмечается, cами супруги решили не являться на развод, ограничившись участием адвоката, который у звездной пары один на двоих.

Об отчислениях на четырехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея Муцениеце и Прилучный договорились полюбовно, не привлекая к этому юристов. Каждый месяц актер перечисляет деньги на своих детей, оплачивая все расходы, которые связаны с их образованием и отдыхом, тогда как Агата Муцениеце регулярно отвозит их к Павлу Прилучному, чтобы отец имел возможность провести время с сыном и дочерью.

Как писал NEWSTES, ранее Прилучный закрутил роман со звездой "Папиных дочек", пару застукали вместе поклонники.

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По материалам: uposters.ru

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