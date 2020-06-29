Россельхознадзор объяснил новые правила поставок баранины из ЮФО и СКФО

Влада Некрасова

Полного запрета на поставки баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России нет, при перемещении продукции по территории страны необходимо соблюдать определенные условия, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что в России с 1 июля вступают в силу новые правила перемещения товаров животного происхождения в связи с регионализацией по ящуру, в соответствии с которыми вводится запрет на поставки необработанной баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы страны.

"Речь идет не о полном запрете ввоза баранины из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России, а о соблюдении правил регионализации по ящуру при перемещении такой продукции по территории страны", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство указывает, что ограничения, предусмотренные регионализацией по ящуру, продиктованы международными нормами, и не могут быть изменены службой. При этом соблюдение этих условий является необходимым для поддержания Россией статуса страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. Сейчас в эту зону входит большая часть российских регионов - 52 из 85 субъектов.

Международное эпизоотическое бюро нового российского досье по ящуру с целью признания этих зон, что, в частности, приведет и к росту экспортного потенциала страны в целом. "С учетом установленных МЭБ сроков подача досье Российской Федерации по ящуру возможна не позднее начала августа 2020 года, а результаты его рассмотрения в мае 2021 года", - сообщает служба.