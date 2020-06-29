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России предсказали потерю 100 миллиардов долларов

России предсказали потерю 100 миллиардов долларовФото: Ardexpert.ru

Аномальная жара и лесные пожары в Сибири приведут к деградации вечной мерзлоты и гигантскому ущербу инфраструктуре, из-за чего Россия к 2050 году потеряет 100 миллиардов долларов. О таком предсказании ученых напомнила газета The New York Times.

Средняя температура в Арктике повышается вдвое быстрее, чем в остальном мире, а население этого региона непосредственно видит результаты глобального потепления.

Так, жители Якутии, с которыми побеседовало издание, рассказали, что реки начали вскрываться от льда гораздо раньше, цветы в тундре распустились за месяц до того, как это происходило обычно, а проехать на снегоходе нельзя уже в июне.

Как отмечает газета, Россия получит определенные экономические выгоды за счет большего использования Северного морского пути, но освобождение Северного Ледовитого океана ото льдов не компенсирует все потери.

При этом ситуация начинает напоминать неуправляемую реакцию, поскольку аномальная жара в Арктике приводит к природным пожарам, а те, в свою очередь, резко увеличивают выброс в атмосферу парниковых газов.

Например, согласно подсчетам Всемирной метеорологической организации (ВМО), только в июне прошлого года в атмосферу было выброшено 50 миллионов тонн углекислого газа — это больше, чем в сумме за эти месяцы в 2010-2018 годах.

Таяние вечной мерзлоты является одной из возможных причин утечки дизельного топлива в Норильске, что стало крупнейшей экологической катастрофой в истории российской Арктики. Устранение последствий, по предварительным подсчетам, обойдется не менее чем в 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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