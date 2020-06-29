Россиян предупредили о вреде шашлыка

Вадим Карасев

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Врач-диетолог Марина Макиша предупредила россиян о вреде шашлыка в беседе с телеканалом «Звезда».

По ее словам, при частом употреблении шашлык может способствовать возникновению рака. Медик пояснила, что, поскольку блюдо готовят на открытом огне, на куски мяса попадает сажа, являющаяся канцерогеном.

Макиша отметила, что при готовке жирного шашлыка, образуются трансжиры, которые вредят печени. При больших количествах трансжиры также провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Диетолог посоветовала избегать образования корочки на мясе. «Происходит гликация белков. Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме», — сказал она. Макиша добавила, что это также является фактором развития онкологических заболеваний.

При этом врач заявила, что шашлык не принесет вреда организму, если ограничиться порцией 200-250 граммов и не употреблять этот продукт в пищу чаще одного раза в неделю.

Ранее эксперты Роскачества дали советы россиянам по выбору качественного шашлыка: в первую очередь надо обратить внимание на то, как продукт упакован на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Кроме того, покупателям нужно проверять дату изготовления шашлыка, а также размер и плотность кусков: они должны быть равномерными. Если продукт покупается для того, чтобы отвезти его на дачу, рекомендуется брать шашлык без белого соуса, поскольку иначе риск пищевых отравлений повышается.