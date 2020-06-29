Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предупредили о вреде шашлыка

Россиян предупредили о вреде шашлыкаФото: Pixabay

Врач-диетолог Марина Макиша предупредила россиян о вреде шашлыка в беседе с телеканалом «Звезда».

По ее словам, при частом употреблении шашлык может способствовать возникновению рака. Медик пояснила, что, поскольку блюдо готовят на открытом огне, на куски мяса попадает сажа, являющаяся канцерогеном.

Макиша отметила, что при готовке жирного шашлыка, образуются трансжиры, которые вредят печени. При больших количествах трансжиры также провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Диетолог посоветовала избегать образования корочки на мясе. «Происходит гликация белков. Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме», — сказал она. Макиша добавила, что это также является фактором развития онкологических заболеваний.

При этом врач заявила, что шашлык не принесет вреда организму, если ограничиться порцией 200-250 граммов и не употреблять этот продукт в пищу чаще одного раза в неделю.

Ранее эксперты Роскачества дали советы россиянам по выбору качественного шашлыка: в первую очередь надо обратить внимание на то, как продукт упакован на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Кроме того, покупателям нужно проверять дату изготовления шашлыка, а также размер и плотность кусков: они должны быть равномерными. Если продукт покупается для того, чтобы отвезти его на дачу, рекомендуется брать шашлык без белого соуса, поскольку иначе риск пищевых отравлений повышается.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%
Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%
Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
Серебренникова приговорили к условному сроку
Серебренникова приговорили к условному сроку
Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда
Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда
В Китае назвали три недостатка россиянок
В Китае назвали три недостатка россиянок
В Минтруде объяснили порядок выплат пособий в 10 тысяч рублей на детей
В Минтруде объяснили порядок выплат пособий в 10 тысяч рублей на детей
Россиян предупредили о вреде шашлыка
Россиян предупредили о вреде шашлыка
Знаки свыше: какие страхи указывают на кармические узлы и блоки сознания
Знаки свыше: какие страхи указывают на кармические узлы и блоки
Эксперты РОЦИТ: технология блокчейн гарантированно защищает процесс выборов
Эксперты РОЦИТ: технология блокчейн гарантированно защищает процесс
«Газпром» захотел увеличить поставки газа в Китай по проблемной «Силе Сибири»
«Газпром» захотел увеличить поставки газа в Китай по проблемной «Силе
Оккупанты ударили из минометов по ВСУ на Луганщине
Оккупанты ударили из минометов по ВСУ на Луганщине
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса

Топ на сегодня

Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов

Еще по теме

Раскрыт рецепт самого полезного и здорового шашлыка 
Российский диетолог развенчал миф о молоке
Врач назвала необходимый для профилактики рака продукт
Пять правил выбора хорошего шашлыка рассказали в Роскачестве