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Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа

Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа
Стимулирующие выплаты для медиков за оказание помощи пациентам с COVID-19 продлены до конца августа, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: в пункте 3 правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция… слова "в апреле-июне 2020 года" заменить словами "в апреле-августе 2020 года", - говорится в документе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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