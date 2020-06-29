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Руководители «Барселоны» хотят вернуть Гвардиолу

Руководители «Барселоны» хотят вернуть Гвардиолу
Кике Сетьен может лишиться должности главного тренера «Барселоны». Основным кандидатом на его место высшее руководство сине-гранатовых видит Хосепа Гвардиолу.

В настоящее время Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». Пеп тренировал «Барсу» с 2008 по 2012 год и выиграл 14 трофеев.
Что касается Сетьена, то боссы «Барселоны» намерены отправить его на биржу труда после завершения сезона 2019/2020.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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