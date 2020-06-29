Руководители «Барселоны» хотят вернуть Гвардиолу

Влада Некрасова

Кике Сетьен может лишиться должности главного тренера «Барселоны». Основным кандидатом на его место высшее руководство сине-гранатовых видит Хосепа Гвардиолу.В настоящее время Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». Пеп тренировал «Барсу» с 2008 по 2012 год и выиграл 14 трофеев.Что касается Сетьена, то боссы «Барселоны» намерены отправить его на биржу труда после завершения сезона 2019/2020.