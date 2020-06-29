Серебренникова приговорили к условному сроку

Вадим Карасев

Кирилл СеребренниковФото: Илья Питалев / РИА НовостиПродолжение: Серебренникову дали три года условно

Режиссера и худрука театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку. Об этом сообщает Telegram-канал RT в пятницу, 26 июня.

Суд объявил, что вина режиссера, а также других обвиняемых, Алексея Малобродского и Юрия Итина, полностью доказана.

Сторона обвинения требовала для режиссера шесть лет реального срока.

Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Следствие установило, что Серебренников с соучастниками через учрежденную им организацию «Седьмая студия» похитил 128,9 миллиона рублей, завышая стоимость проводимых спектаклей.

Приговор был вынесен в Мещанском суде Москвы. Других фигурантов дела — Алексея Малобродского и Юрия Итина — также признали виновными в мошенничестве. Софию Апфельбаум, бывшую чиновницу Министерства культуры России, которую следствие обвиняло в соучастии в мошеннической схеме, признали виновной в халатности.

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года.