Шелковое панно XIX века нашли при реставрации Юсуповского дворца

Анастасия Иванова

Фрагмент подлинного штофа XIX-го века найден в ходе реставрации дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Фрагмент подлинного штофа обнаружен в ходе реставрационных работ в фарфоровом будуаре Зинаиды Юсуповой.

"В ходе демонтажа поздних штофных панно реставраторами был обнаружен фрагмент подлинной отделки фарфорового будуара. В целях сохранения и проведения консервационных работ найденное панно было бережно демонтировано. При снятии под ним были найдены фрагменты газеты "Тульские ведомости" 1895 года, которые, вероятно, служили для стабилизации древесины, из которой изготовлены филенки. Шелк панно пересох, имеются сильные поверхностные и глубинные загрязнения", - говорится в сообщении.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкЮсуповский дворец на реке Мойка. Алая ротонда или Ротонда Кановы. Восточный корпус. При Юсуповых в этом зале стояли скульптуры итальянского мастера Антонио Кановы. Сейчас в зале-единственная скульптура-"Точильщик", копия с античного оригинала XIX в.2 из 3Юсуповский дворец на реке Мойка. Алая ротонда или Ротонда Кановы. Восточный корпус. При Юсуповых в этом зале стояли скульптуры итальянского мастера Антонио Кановы. Сейчас в зале-единственная скульптура-"Точильщик", копия с античного оригинала XIX в. © РИА Новости / Всеволод ТарасевичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанк

Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге.

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Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанк1 из 3142939 09.08.1991 Юсуповский дворец на реке Мойка. Гостиная Генриха II. Архитектор И.А.Монигетти (1858-59). Интерпретация гостиных французских замков. Мебель и консоли выполнены во Франции в середине XIX в. Всеволод Тарасевич / РИА Новости© Всеволод Тарасевич2 из 3Юсуповский дворец на реке Мойка. Алая ротонда или Ротонда Кановы. Восточный корпус. При Юсуповых в этом зале стояли скульптуры итальянского мастера Антонио Кановы. Сейчас в зале-единственная скульптура-"Точильщик", копия с античного оригинала XIX в. © РИА Новости / Всеволод ТарасевичПерейти в фотобанк3 из 3

Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанк

В 2016 году завершены работы по реставрации Белоколонного зала: отреставрирована роспись стен и потолка, колонны, архитектурно-лепной декор, воссоздан исторический паркет. В 2017 году завершена реставрация Дубовой столовой, а также музыкальной гостиной, гостиной в стиле Генриха II, кабинета князя и зала Виги.