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Школьники из разных стран примут участие в Менделеевской олимпиаде по химии

Школьники из разных стран примут участие в Менделеевской олимпиаде по химии

В 54-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии примут участие команды более чем из 20 стран, сообщает РИА «Новости».

Олимпиада пройдет в онлайн-формате в виде двух теоретических туров, она стартует 13 июля.

«Технологии, отработанные во время приема контрольных и экзаменов у студентов, помогут нам провести такое масштабное мероприятие, как Менделеевская олимпиада, несмотря ни на какие ограничения», – заявил председатель оргкомитета олимпиады, декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии – это уникальный образовательный проект, который ежегодно объединяет одаренных учащихся из разных стран. Она признана одним из самых значимых интеллектуальных соревнований среди школьников.

Планируется, что следующая, 55-я олимпиада пройдет весной 2021 года в Будапеште.

# Общество
По материалам: edu.ru

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