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СМИ: банки расширят перечень продуктов с оформлением через сайт госуслуг

СМИ: банки расширят перечень продуктов с оформлением через сайт госуслуг

Банки планируют расширить список продуктов, которые можно будет оформить с использованием данных, внесенных на сайт госуслуг. В частности, нововведение коснется сервисов по автоматическому обновлению данных паспорта, увеличению кредитного лимита и открытию дебетовых карт и вкладов. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия».

Сейчас через портал госуслуг можно подать заявку только на кредитные продукты в 10 банках и одной страховой компании, на стадии подключения к новому проекту находятся еще четыре финансовые организации и два страховщика.

В ближайшей перспективе появится сервис, который позволит увеличить лимит по кредитным картам. Для этого нужно будет оставить заявку, дав согласие на использование сведений, содержащихся на сайте госуслуг.

Также планируется интеграция функционала с мобильным приложением и предоставление возможности заказывать банковские продукты со смартфона. Отмечается, что появление новых продуктов позволит клиентам сократить время заполнения формы, исключит ошибки и необходимость собирать справки из ПФР и ФНС, а банку — упростить проверку документов.

Банки рассчитывают, что в дальнейшем любые банковские продукты можно будет предоставить с помощью авторизации клиентов через сайт госуслуг. В ряде банков через госуслуги уже можно подать заявку на ипотеку, оформление займа, получение кредитной карты, рефинансирование имеющейся ссуды и получение потребительского кредита.

«Парламентская газета» сообщала, что для граждан России предлагают сделать цифровые профили, которые будут служить для лучшей идентификации при обращении за госуслугами. Такая инициатива вошла в пакет предложений сенаторов, направленных на развитие экономики и социальной сферы в «посткоронавирусных» условиях.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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