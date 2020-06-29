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СМИ назвали дату первого заседания по делу Флойда

СМИ назвали дату первого заседания по делу Флойда
Суд над экс-полицейскими, которые участвовали в задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, начнется в марте следующего года, сообщил телеканал NBC со ссылкой на судью округа Хеннепин Питера Кэхилла.

Как передает телеканал, судья заявил, что "еще предстоит увидеть", будет ли суд над всеми четверыми бывшими полицейскими проходить одновременно, однако первое заседание состоится 8 марта 2021 года.

# В мире
По материалам: ria.ru

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