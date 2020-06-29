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СМИ: Всероссийскую перепись населения перенесли на год, сообщил источник

СМИ: Всероссийскую перепись населения перенесли на год, сообщил источник
Всероссийскую перепись населения перенесли на 2021 год в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в штабе переписи.

Перепись населения запланирована на проведение с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. В этот раз жители России смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг.

"Документ о переносе подписан, в ближайшее время он будет опубликован", – сообщил собеседник агентства.

Проект документа предполагал проведение переписи в апреле 2021 года, однако "в каком варианте принят окончательный документ – пока неизвестно".


сообщало, что дату проведения Всероссийской переписи могут сдвинуть.
# Россия
По материалам: ria.ru

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