СМИ: Всероссийскую перепись населения перенесли на год, сообщил источник

Алексей Вольцев

Всероссийскую перепись населения перенесли на 2021 год в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в штабе переписи.

Перепись населения запланирована на проведение с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. В этот раз жители России смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг.

"Документ о переносе подписан, в ближайшее время он будет опубликован", – сообщил собеседник агентства.

Проект документа предполагал проведение переписи в апреле 2021 года, однако "в каком варианте принят окончательный документ – пока неизвестно".

сообщало, что дату проведения Всероссийской переписи могут сдвинуть.