Собчак сообщила, что ее вместе со съемочной группой избили в монастыре

Анастасия Иванова

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в Среднеуральском женском монастыре.

По ее словам, инцидент произошел в Свердловской области, во время сбора материала для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Два человека избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали», — написала она в своем Telegram-канале.





Телеведущая добавила, что ее помощница успела снять на телефон, как «заломали и стали бить Сергея, отобрали камеру» и толкнули на землю ее саму, и «как били Филиппа, бывшего послушника, который и рассказал нам историю, которую мы расследуем».

«Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — добавила Собчак.

Позднее всю историю нападения телеведущая изложила прибывшим сотрудникам правопорядка. Пока неизвестно о том, какие меры будет предпринимать местная полиция в связи с ее заявлением.





Собчак пояснила, что собирает материал на тему избиений детей и у нее уже имеются несколько показаний бывших послушников, которые утверждают, что их избивали в наказание за провинности.

В настоящее время телеведущая находится в Екатеринбурге для съемок фильма про схиигумена Сергия (Николая Романова). Ранее в июне он захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и призвав казаков для охраны территории.

Ранее ИА Newstes сообщало, что телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что решила подать в суд на немецкое издание Business insider за клевету и обвинения в расизме.