Сотрудники ФСБ применяют пытки против граждан Украины в оккупированном Крыму, — правозащитники

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что Украина постоянно поднимает на международном уровне вопрос о репрессиях путинских силовиков в оккупированном Россией Крыму, сотрудники российской ФСБ и полиции применяют пытки в отношении граждан Украины на полуострове, и все их действия остаются безнаказанными.

В этом уверены эксперты «Крымской правозащитной группы», пишет «Крым.Реалии».

«Крымчане лишены права на правовую защиту в случае применения пыток, так как заявления о пытках не расследуются в Крыму, а в судах практически не рассматриваются дела о применении пыток сотрудниками силовых структур России в отношении гражданских лиц. Даже в случаях вынесения приговоров за применение насилия, наказания применяются минимальные (штрафы и условное лишение свободы)», — рассказал аналитик «Крымской правозащитной группы» Александр Седов.

По его словам, практика применения статей 117 и 286 УК России, указывает на то, что ст. 117 УК России применяется для наказания за пытки или насилие, совершенных лицами, не относящихся к представителям власти. Если пытки совершают сотрудники силовых структур России, то это рассматривается только как «превышение должностных полномочий».

«Анализ собранной КПГ информации о приговорах по статьям 117 и 286 УК России показывает, что «судьи» и «следственные органы» не выносят приговоры, связанные с реальным лишением свободы в отношении сотрудников силовых структур России, а вынесенные приговоры постановляют применять в качестве наказания минимальные сроки или меньше минимального. Единственное решение о реальном лишении свободы вынесено в отношении сотрудника МВД, который избил другого сотрудника. В отношении сотрудников ФСБ России вообще не обнаружено ни одного уголовного дела на сайтах крымских «судов», — говорится в сообщении правозащитников.

В ФСБ и российской полиции пока публично не комментировали информацию правозащитников.

Напомним, что после российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В частности, там идет речь о применении пыток, проведении обысков и рейдов, а также принудительном перемещении крымчан на территорию соседней России.

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