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Соведущая Соловьева раскрыла причины «развода» с ним

Соведущая Соловьева раскрыла причины «развода» с нимФото: @shafran_anna

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», бывшая соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран раскрыла, что не самостоятельно покинула программу, а согласилась на предложение уйти из нее. О причинах «развода» с коллегой по эфиру она рассказала в опубликованном на YouTube интервью телеведущей Ксении Собчак.

«Во-первых, я не уходила из программы. Мне было предложено ее покинуть. Это было предложение Владимира Рудольфовича», — отметила она. Ведущая подчеркнула, что не считает произошедшее в эфире ее унижением. «Для меня это было неожиданностью, откровенно вам говорю», — добавила Шафран.

Она пояснила, что согласна с мнением ведущего о том, что им вдвоем «стало тесно в студии». «Это те вопросы, исходя из которых наша совместная работа над смыслами исчерпала себя с содержательной точки зрения», — добавила ведущая, говоря о причине прекращения совместных эфиров.

«Очевидно, если посмотреть тот эфир, что это просто два человека, между которыми что-то случилось вне эфира», — сказала Собчак после слов Шафран и призвала дать более точную характеристику противоречий с Соловьевым. «Если я что-то и как-то говорю по поводу Владимира, это обусловлено не его влиянием, а чувством благородства и благодарности», — ответила ведущая, отказавшись вдаваться в подробности.

2 июня Соловьев и Шафран ближе к концу эфира передачи «Полный контакт» поспорили во время обсуждения законопроекта о цифровизации. Ведущие перебивали друг друга, обсуждая процесс рассмотрения, правок и принятия законопроекта в Госдуме. Шафран считала, что были допущены нарушения, и обсуждала ситуацию с депутатом Александром Хинштейном.

Во время беседы она предложила Соловьеву не заниматься демагогией, оценивая ее слова. На это ведущий заметил: «Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной». На следующий день Шафран сообщила, что ушла из программы. Она пояснила, что уволилась из-за расхождений во взглядах с Соловьевым.

Шафран вместе с Соловьевым долгое время вела утреннее шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM». Ранее с ним же вела на «Серебряном дожде» передачу «Соловьиные трели».

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По материалам: lenta.ru

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