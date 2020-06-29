Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку

Вадим Карасев

Борис Джонсон (слева) и Марк СедвиллФото: Stefan Rousseau / Reuters

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и секретарь правительства Соединенного Королевства Марк Седвилл подал в отставку. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

Седвилл пребывал на госслужбе более 30 лет.

Заслуженный госслужащий пообещал премьеру Борису Джонсону уйти с должностей в конце сентября. До этого времени он подготовит дела для передачи преемнику.

Британский премьер высоко оценил деятельность Седвилла, который за время своей карьеры успел поработать в кабинетах министров семи премьеров. «После выдающегося служения на протяжении десятилетий вы заслужили благодарность нации», — отметил Джонсон.

Ранее в июне сообщалось, что большинство жителей Великобритании выступили за сокращение зарплаты премьер-министра страны Бориса Джонсона.