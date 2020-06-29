Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку

Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку

Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставкуБорис Джонсон (слева) и Марк СедвиллФото: Stefan Rousseau / Reuters

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и секретарь правительства Соединенного Королевства Марк Седвилл подал в отставку. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

Седвилл пребывал на госслужбе более 30 лет.

Заслуженный госслужащий пообещал премьеру Борису Джонсону уйти с должностей в конце сентября. До этого времени он подготовит дела для передачи преемнику.

Британский премьер высоко оценил деятельность Седвилла, который за время своей карьеры успел поработать в кабинетах министров семи премьеров. «После выдающегося служения на протяжении десятилетий вы заслужили благодарность нации», — отметил Джонсон.

Ранее в июне сообщалось, что большинство жителей Великобритании выступили за сокращение зарплаты премьер-министра страны Бориса Джонсона.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак
Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак
Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения
Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране
Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку
Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку
Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара
Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара
В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020
В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020
Одержимую педагогом студентку поймали на слежке с помощью функции в соцсети
Одержимую педагогом студентку поймали на слежке с помощью функции в
Инициатор сноса памятника Коневу в Праге обвинил в произошедшем Россию
Инициатор сноса памятника Коневу в Праге обвинил в произошедшем Россию
Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца
Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца
СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая
СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов

Еще по теме

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост
Джонсон подал в отставку
Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за разногласий с Мэй по Brexit
Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона из-за коронавируса