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Создать финансовую пирамиду на базе потребкооператива станет невозможно

Создать финансовую пирамиду на базе потребкооператива станет невозможно

Возможности для создания финансовых пирамид на основе потребкооперативов и микрофинансовых организаций пресекут законом. А ломбарды, принимающие краденое, будут исключены Центробанком из госреестра.

Госдума планирует в июле рассмотреть во втором чтении законопроект правительства, пресекающий возможности создания на основе кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций финансовых пирамид. Кроме того, законопроект регулирует работу ломбардов, исключая возможности для их недобросовестной работы.

Поправки вносятся в отдельные законодательные акты. «Банком России неоднократно выявлялись случаи создания на основе кредитных потребкооперативов (КПК) финансовых пирамид, а также случаи злоупотребления со стороны органов управления КПК, которые приводили к негативным финансовым последствиям, в том числе к банкротству», — говорится в пояснительной записке. Около 70% от 3650 поступивших в Банк России за 2018 год жалоб в отношении КПК связаны с проблемой возврата личных сбережений членами этих потребкооперативов.

Благодаря законопроекту правительства, кредитный кооператив должен будет раскрывать информацию о своей деятельности в интернете в случае, если в его состав входит более 3000 человек. Также документ обязывает уведомлять Банк России об открытии обособленных подразделений КПК. Кроме того, поправки исключают возможность смены организационно-правовой формы кооперативов, которая использовалась зачастую для ухода от контроля со стороны саморегулируемых организаций и Центробанка.

Проект закона также закрепляет требование к полному наименованию Сельскохозяйственных кредитных потребкооперативов (СКПК) с обязательным использованием слова «кредитный», чтобы потребители финансовых услуг не были введены в заблуждение. А юрлица ограничиваются в использовании аббревиатур сельскохозяйственных кредитных потребкооперативов, кредитных потребкооперативов и микрофинансовых организаций (СКПК, КПК И МФО). Для лиц, которые управляют сельскохозяйственным кредитным потребкооперативом, законопроект вводит требование об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

Предлагается регламентировать и процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, установив, что юрлицо приобретает статус ломбарда только со дня внесения Банком России сведений о нём в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

Таким образом, Центробанк будет регулировать эту сферу, исключая недобросовестные ломбарды из реестра. Например, те, которые принимают краденое и не фиксируют или неправильно фиксирует данные о залогодателе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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