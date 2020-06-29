Средства маткапитала предлагают разрешить тратить на дистанционное обучение детей

Анастасия Иванова

В Государственную Думу внесен законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на обеспечение дистанционного обучения ребенка.

Документ (есть в распоряжении «Парламентской газеты»), разработанный депутатами Новгородской областной Думой, предусматривает, что средства маткапитала можно будет потратить на покупку устройств, необходимых для дистанционного обучения детей.

Авторы законопроекта предлагают разрешить «распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Как отмечают авторы проекта, многие семьи, особенно многодетные, при переходе школ на дистанционный формат обучения столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, определяющий порядок применения онлайн-обучения в России и роль Минпросвещения и Минобрнауки в этом процессе. В первом чтении документ планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

В начале апреля в интервью «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по образованию и науке и координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алёна Аршинова предложила развести по сменам школьные онлайн-уроки.