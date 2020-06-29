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Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах

Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузахФото: Globallookpress.com

Минобрнауки России решило приравнять стартапы к дипломным работам в 40 вузах страны с 2021 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомтсва.

Программа «Стартап как диплом» направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и на поддержку бизнеса. Ее разработка и реализация предусмотрены программой «Цифровая экономика».

«Апробация, включая ускоренную подготовку преподавателей и разработку дорожной карты запуска механизма "Стартап как диплом", запланирована министерством на 2020 год» внедрение формата в образовательный процесс высших учебных заведений завершится в 2021 году.

Также в Минобрнауки отметили, что с 2021 года студент любого направления подготовки или специальности и уровня образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) сможет принять участие в программе. В числе первых вузов, где планируется внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде стартапов, числятся Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Сибирский и Южный федеральные университеты, РАНХиГС при президенте России и другие.

Ранее Forbes опубликовал список лучших российских вузов. Лучшим вузом впервые был признан Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»). Вторую строчку рейтинга занял Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), третью — Московский физико-технический институт (МФТИ).

# Россия
По материалам: lenta.ru

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