Степанов сказал, кто может не проходить обсервацию

Лидия Мартынова

Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, могут не проходить обсервацию. Об этом на брифинге 29 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов."На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или поступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий", - сказал он.Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина разрешили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследование методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.Как сообщалось, по состоянию на 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 43 628 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заболели 646 человек.