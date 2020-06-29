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Степанов сказал, кто может не проходить обсервацию

Степанов сказал, кто может не проходить обсервацию
Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, могут не проходить обсервацию. Об этом на брифинге 29 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или поступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий", - сказал он.

Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина разрешили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследование методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.
Как сообщалось, по состоянию на 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 43 628 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заболели 646 человек.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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