Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 1007 пациентов. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 102", — сообщила она.

Как сообщает в своем телеграм-канале Оперштаб Москвы, значительно увеличилась доля выздоровевших от коронавируса с 1 апреля. Выздоровели 67% от общего количества выявленных случаев.