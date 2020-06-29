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Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек

Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 1007 пациентов. Об этом сообщила  заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 102", — сообщила она.

Как сообщает в своем телеграм-канале Оперштаб Москвы, значительно увеличилась доля выздоровевших от коронавируса с 1 апреля. Выздоровели 67% от общего количества выявленных случаев.

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По материалам: uposters.ru

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