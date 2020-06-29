Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
Сегодня, 19:36 Вадим Карасев
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин
За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 1007 пациентов. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 102", — сообщила она.
Как сообщает в своем телеграм-канале Оперштаб Москвы, значительно увеличилась доля выздоровевших от коронавируса с 1 апреля. Выздоровели 67% от общего количества выявленных случаев.
По материалам: uposters.ru