Суд взыскал с Серебренникова и его коллег 129 миллионов рублей

Вадим Карасев

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Суд взыскал 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры России с фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова и его коллег Алексея Малобродского и Юрия Итина. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает РИА Новости.

Малобродский и Итин, обвиняемые в соучастии в мошеннической схеме Серебренникова, и сам режиссер получили условные сроки. «Исправление Серебренникова, Итина и Малобродского еще возможно без реального отбывания наказания», — заявила судья.

Бывшей чиновнице Минкульта Софии Апфельбаум, которой суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность, назначили штраф, однако за истечением сроков давности обязательство платить с нее сняли.

Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Следствие установило, что Серебренников с соучастниками через учрежденную им организацию «Седьмая студия» похитили 128,9 миллиона рублей, завышая стоимость проводимых спектаклей.