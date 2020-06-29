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Суд взыскал с Серебренникова и его коллег 129 миллионов рублей

Суд взыскал с Серебренникова и его коллег 129 миллионов рублейФото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Суд взыскал 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры России с фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова и его коллег Алексея Малобродского и Юрия Итина. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает РИА Новости.

Малобродский и Итин, обвиняемые в соучастии в мошеннической схеме Серебренникова, и сам режиссер получили условные сроки. «Исправление Серебренникова, Итина и Малобродского еще возможно без реального отбывания наказания», — заявила судья.

Бывшей чиновнице Минкульта Софии Апфельбаум, которой суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность, назначили штраф, однако за истечением сроков давности обязательство платить с нее сняли.

Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Следствие установило, что Серебренников с соучастниками через учрежденную им организацию «Седьмая студия» похитили 128,9 миллиона рублей, завышая стоимость проводимых спектаклей.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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