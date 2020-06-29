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Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск

Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск
Американский производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от властей США, заявил глава компании Илон Маск.

"Кстати, Tesla, по сути, получает "наименьшие" субсидии по сравнению с любыми другими автопроизводителями в США. Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla", - написал Маск в Twitter.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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