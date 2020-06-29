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Tesla перестала получать субсидии от властей США

Tesla перестала получать субсидии от властей СШАИлон Маск и Дональд ТрампФото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от властей США. Об этом написал глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Кстати, Tesla получает наименьшие субсидии по сравнению с любыми другими автопроизводителями в США. Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla», — проинформировал Маск.

Автомобили Tesla оказались самыми некачественными среди 32 проверенных марок, следует из данных экспертов аналитического агентства J.D. Power. Средний показатель по всем моделям — 166 дефектов на 100 автомобилей, но для Tesla он составляет 250 дефектов.

Ранее в июне стало известно, что Tesla, у которой только в США насчитывается 48 тысяч сотрудников, решила сэкономить на премиях сотрудников из-за пандемии коронавируса и заморозила вознаграждения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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