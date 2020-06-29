Трамп дал задание по-новому оскорбить «страдающего маразмом» Байдена
Президент США Дональд Трамп дал задание найти новое обидное прозвище своему конкуренту на президентских выборах 2020 года Джо Байдену. Об этом сообщает Axios.
Отмечается, что команда Трампа пришла к выводу, что давняя кличка «сонный Джо» не работает на антирейтинг Байдена, как это было с «нечестной Хиллари [Клинтон, соперником на прошлых выборах]». Новая стратегия президента — закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом (подчеркнуть ухудшающиеся умственные способности). Известно, что Трамп уже отказался в своем Twitter от эпитета «сонный» в пользу «коррумпированный», что также может помочь в демонизации Байдена.
Обеспокоенность умственным здоровьем Байдена была темой широких дискуссий с тех пор, как он объявил о своем вступлении в президентскую гонку. За прошедшие несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей. Трамп не раз оскорблял Байдена из-за его запинок и неуместных высказываний, настаивая, что бывший вице-президент США психически не способен занимать должность.
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10 процентов.