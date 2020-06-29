Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп захотел закрепить в сознании американцев новое обидное прозвище для своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Как сообщает Axios, глава Белого дома дал поручение своей команде придумать новое определение, которым Трамп сможет называть Байдена в своих заявлениях. Ранее Трамп использовал прозвище "сонный Джо", однако оно не увеличило антирейтинга Байдена, как того ожидали политтехнологи. Теперь акцент решили сделать на "маразме" конкурента действующего президента.

Ранее Трамп перестал называть Байдена "сонным Джо" в своем Twitter и стал писать "коррумпированный". На текущий момент бывший вице-президент США обгоняет действующего главу государства почти на 10%. Выборы должны состояться 3 ноября.