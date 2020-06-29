Трамп сообщил причины исключения России из G8

Вадим Карасев

По словам американского лидера Россия лишилась членства в “Большой восьмерке” по причине многих побед на внешнеполитической арене.

Трам высмеял высказанное главным претендентом на президентский пост Джо Байденом намерение не приглашать Москву к участию в саммите G7 после выхода публикации в The New York Times о якобы налаженных контактах Россия и движения “Талибан” (* организация, запрещенная законом РФ).

Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией! — написал Трамп в своем Twitter.

В указанной статье не было представлено ни одного доказательства, что российская военная разведка делала денежные вознаграждения боевикам, связанным с талибами, за ликвидацию военнослужащих США в Афганистане.

Тогда от Штатов было потребовано проявить адекватную реакцию на угрозы, поступающие в адрес российских дипломатов. А представители запрещенной группировки также опровергали подобные обвинения.

Белый дом заявил, что данные публикации неточны, и Трамп не получал от разведслужбы подобных сведений. Сам же американский президент заявил об “очередной заказухе” и опроверг получение каких бы то ни было сведений “о так называемых нападениях русских” на военных в Афганистане, сообщает РИА Новости.

В мае текущего года он выступил с предложением принять Россию в качестве участника G7 наряду с Индией, Австралией и Южной Кореей.

Формат G8 действовал с 1998 года до событий 2014 года. Тогда из-за ситуации с Крымом запланированный в Сочи саммит объединения не состоялся. Россию обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввели ряд санкционных мер. Россия в свою очередь выбрала курс на импортозамещение, объявив западным странам продуктовое эмбарго. В настоящее время многие западные политики стали говорить о необходимости снятия антироссийских санкций.

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