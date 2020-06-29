Туроператор снизит цены на туры в Турцию до 40%

Влада Некрасова

Популярный у россиян турецкий курорт Club Med Palmiye возобновляет свою работу. Как рассказали «Вестнику АТОР» в компании Club Med, цены на отдых будут заметно снижены, спрос уже оживился. Активно бронируют как летний сезон, так и осень. О ценах и новых стандартах отдыха на курортах Club Med – в нашем материале.

ТУРЕЦКИЙ КУРОРТ CLUB MED PALMIYE ОТКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 11 ИЮЛЯ

Один из самых красивых курортных комплексов Club Med - Club Med Palmiye примет первых гостей 11 июля, в день своего открытия. По словам Валерии Зарудневой, директора по маркетингу и развитию бизнеса Club Med в России, на текущий момент до 90% всех запросов приходится именно на этот курорт. Эксперт уверена, что это связано в первую очередь с тем, что Турция - одна из первых стран, границы с которой откроются для россиян.

«На сегодняшний день уже имеется большое количество бронирований. Большинство из них - это бронирования, которые клиенты были вынуждены перенести с майских и июньских заездов, но мы наблюдаем спрос не только от постоянной клиентуры, но и интерес со стороны новых клиентов, желающих провести летние отпуска на нашем легендарном курорте. Помимо переносов туров, некоторое количество бронирований было сделано еще во время самоизоляции, так как наши клиенты не теряли надежды провести свои летние каникулы в столь полюбившимся им курорте для всей семьи», - рассказала Валерия Заруднева.

В Club Med ожидают получить еще больше запросов от новых клиентов с момента объявления об открытии границ и возобновлении авиасообщения. «Сейчас люди находятся в поиске надежного и безопасного варианта отдыха на это лето и бронируют именно курорты в Club Med, как у надежного европейского туроператора. Спрос увеличивается на ежедневной основе по мере того, как появляются позитивные новости по открытию границ с Турцией», - пояснила г-жа Заруднева.

ТУРИСТЫ АКТИВНО БРОНИРУЮТ ТУРЫ НА КУРОРТ CLUB MED PALMIYE НА ЛЕТО И ОСЕНЬ

Основная часть бронирований приходится на период c середины июля и на август, но есть и такие, кто хотел бы поехать в бархатный сезон - в период с сентября до начала ноября. В этом году Club Med Palmiye будет открыт также и на ноябрьские праздники. Поэтому у ценителей этого курорта будет возможность отправиться туда и летом, и отдохнуть на осенних каникулах.

Валерия Заруднева не сомневается в том, что в этом сезоне турецкое направление будет самым популярным особенно среди семейной аудитории клиентов. И даже те, кто ранее предпочитал более далекие направления, в нынешних реалиях выбирают более близкое и понятное турецкое направление.

«Мы уже сейчас видим повышенный интерес и прогнозируем максимальную загрузку нашего курорта при том условии, что в рамках новых мер безопасности курорт будет принимать гостей только на 65% своей емкости, чтобы обеспечить еще более комфортные условия для наших клиентов и предоставить им ощущение свободы и безопасного отпуска», - рассказала Валерия Заруднева.

Предстоящий сезон, по словам Валерии Зарудневой, будет особенным, и активность клиентов Club Med не может не радовать, задавая позитивный тренд развитию турецкого направления. Зная о предпочтениях россиян, в этом году Club Med усилил команду GO (от Фр. Gentile Organisateur - заботливые организаторы) на курорте русскоговорящим персоналом.

ТУРЕЦКИЙ КУРОРТ CLUB MED PALMIYE СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА 30-40%

Купить 7-дневный тур в Club Med Palmiye с вылетом в начале августа можно за чуть более 95 тыс. руб. на человека.

«Мы прекрасно понимаем, что период карантина отразился на доходах всех категорий граждан, поэтому в этом году выходим с беспрецедентным ценовым предложением на отдых в июле и августе. Мы рады, что можем предоставить очень выгодные условия для наших клиентов - июньские цены, которые обычно на 30-40% ниже цен в июле и августе», - рассказала Валерия Заруднева.

ВСЕ КУРОРТЫ CLUB MED ГОТОВЫ К ОТКРЫТИЮ

Эксперт выразила надежду, что по мере поступления новых официальных заявлений от правительств стран и особенно от зоны Шенген, спрос начнет расти и на другие европейские курорты Club Med - в Греции (Gregolimano) и на новый роскошный курорт в Италии на о. Сицилия (Cefalu). «Также мы видим тренд увеличения запросов на Мальдивы, поэтому, как только самолеты снова полетят из Москвы в Мале, мы распахнем двери и Club Med Kani», - заверила г-жа Заруднева.

В компании Club Med, рассказали, что к настоящему моменту все курорты готовы к открытию. Безусловно, будут соблюдены все необходимые меры безопасности. «Все наши протоколы, утвержденные под общим названием «В безопасности вместе», помимо мер по контролю за соблюдением существующих санитарно-эпидемиологических правил, проходят сертификацию в соответствии с международными стандартами нашего партнера – компании Cristal International Standards – одного из мировых лидеров в области проведения мероприятий по контролю за соблюдением правил по охране труда и технике безопасности. Дополнительные меры безопасности, осуществляемые на каждом из наших курортов, будут проверяться перед непосредственным открытием курортов и далее каждые 2 месяца», - рассказали в компании.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ОТДЫХ НА КУРОРТАХ CLUB MED

На курортах Club Med введены следующие меры:

- сокращено количество посадочных мест при трансфере для возможности соблюдения социальной дистанции;

- во избежание очередей и для заблаговременной подготовки всего необходимого для комфортного прибытия гостей доступны электронные услуги Easy Arrival и Easy Check-in;

- в зонах ожидания появилась удобная разметка, которая облегчит соблюдение дистанции;

- расширены часы работы ресторанных зон, чтобы гости могли насладиться приемами пищи с безопасным расстоянием между столиками;

- «шведский стол» в ресторанах заменен на обслуживание по системе меню «a la carte»;

- мероприятия на свежем воздухе адаптированы к правилам по соблюдению социальной дистанции и новым мерам безопасности.