У САП еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам плюс" в суд

Анастасия Иванова

Без выводов экспертов и специалистов в экономической плоскости следствие по делу "Роттердам плюс" не может двигаться дальше. Об этом в эфире YouTube-канала "Исландия" заявил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий."Без заключения эксперта, без выводов уполномоченных специалистов, специалистов по тому, как работает эта схема, была ли это схема или это была формула, и убыткам, что является ключевым для объявления о завершении досудебного расследования, мы не можем двигаться дальше", – признал Холодницкий.По его словам, следствие продолжается: "Назначены экспертизы, от завершения которых зависит дальнейшая судьба производства".Он также отметил, что новых фигурантов в деле не будет. "Скажу честно, то, что я вижу по делам, по моему убеждению, круг подозреваемых в этом деле полный. Мы судим только по тем материалам дела, которые есть", – сказал глава САП.В деле НАБУ по формуле "Роттердам плюс" возникли сложности с экспертизами. В частности, по словам адвоката Ирины Одинец, одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила скрыть ее результаты. Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенных ее применением убытках.По словам адвоката Натальи Дригваль, экспертиза, приобщенная САП к делу, была сделана самими детективами НАБУ исходя из собственного ошибочного предположения необоснованности формулы "Роттердам плюс" и положена в основу заключения эксперта, который арифметически пересчитал представленные исходные данные.Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т.н. "Амстердам плюс". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.