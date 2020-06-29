У TEZ TOUR стартовало раннее бронирование горнолыжных туров

Влада Некрасова

TEZ TOUR определился с планами по горнолыжному продукту в сезоне 2020-2021 гг. Туроператор открыл продажи туров на чартерных и регулярных рейсах в Андорру, Австрию и Италию.

НА КАКИЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ЕВРОПЫ ПОЛЕТЯТ КЛИЕНТЫ TEZ TOUR

Предстоящей зимой туроператор TEZ TOUR запланировал собственные полетные программы в Андорру, Австрию, Италию и Болгарию. Вылеты запланированы на период празднования Рождества в Европе и новогодние даты 2020-2021 гг.

Рейсы из Москвы в Андорру (пункт прилета Барселона), Австрию (Зальцбург) и Италию (Верона) стартуют с 26 декабря, рейсы в Австрию (авиаперелет в Клагенфурт) - со 2 января. Самый солнечный регион Австрии, Каринтия, доступен клиентам туроператора уже третий сезон подряд. Россияне смогут отдохнуть на таких популярных горнолыжных курортах Каринтии, как Насфельд, Бад Кляйнкирхайм, Катчберг и Хайлигенблутт.

Полетная программа в Болгарию в процессе формирования: этот продукт будет доступен для бронирования позднее.

СКОЛЬКО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ НА РАННЕМ БРОНИРОВАНИИ

Раннее бронирование горнолыжных программ на базе чартерной и регулярной перевозки на предстоящий сезон уже открыто. В ассортименте TEZ TOUR представлены туры на курорты Майрхофен, Осттироль, Целль-ам-Зее – Капрун, Энкамп, Ла-Массана, Андорра-ла-Велья, Кронплатц, Доломити-ди-Брента, Валь-ди-Фасса и другие.

По всем выставленным в продажу направлениям экономия по РБ составит до 20%. Для бронирования доступны как бюджетные гостиницы, так и шале, и люксовые отели 5*. Список объектов будет постепенно пополняться.

«Открытие продаж горнолыжных туров в середине летнего сезона позволит путешественникам как приобрести тур по очень выгодной цене, воспользовавшись скидками раннего бронирования, так и забронировать дефицитные номера в отелях, например, сьюты или коннект-номера. Как показывает практика продаж, многие туристы отправляются на курорты большими компаниями и семьями с детьми», – прокомментировали в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.

СКОЛЬКО СТОЯТ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД

Стоимость пакетного тура на 7 ночей на чартере в Андорру начинается от 32 200 р. на человека (авиаперелет, размещение в отеле 3*, завтраки).

Стоимость туров на регулярном рейсе в Зальцбург на новогодние даты 2020-2021 гг. стартует от 41 тыс. р. на 7 ночей на человека.

Недельный тур на горнолыжные курорты Южного Тироля (с перелетом на чартере в Клагенфурт) на Новый год обойдется от 41 900 р. на человека.

Стоимость пакетного тура TEZ TOUR на горнолыжные курорты Италии на базе чартерной перевозки в Верону на неделю начинается 41 300 р. на человека.