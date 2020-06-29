Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники

Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники

Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники

Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники, сообщает Правительство Кузбасса. 

Оборудование поступило в учебные заведения в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

В каждый комплект входят 38 ноутбуков, две интерактивные доски и многофункциональная офисная техника. На покупку техники из федерального бюджета выделено 223,5 миллиона рублей, из областного – 8,6 миллиона рублей.

«Современный образовательный процесс не может обойтись без цифровых технологий, период дистанционного обучения еще раз это доказал. Благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» мы обеспечиваем наши школы, колледжи и техникумы современной техникой», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Министерстве образования и науки Кузбасса уточнили, что комплекты цифровой техники получили 86 школ, 16 техникумов и колледжей Кузбасса. Новое оборудование позволяет обновить кабинеты информатики, организовывать онлайн-обучение, вести электронный документооборот.

В 2019 году Кузбасс получил по нацпроекту 49 комплектов цифровой техники для школ и техникумов. В течение 2021–2022 годов планируется поставить в кузбасские образовательные учреждения еще 143 комплекта цифрового оборудования.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Коронавирус в США оставил учителей без работы
Коронавирус в США оставил учителей без работы
В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и колледжей
В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и
До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной интернет
До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники
В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены проекта «IT-лето 2020»
В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
В УлГПУ стартовала приемная кампания
В УлГПУ стартовала приемная кампания
Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге
Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге
В парижской часовне найдены кости времен Французской революции
В парижской часовне найдены кости времен Французской революции
В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”
В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”
Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами
Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции

Еще по теме

Школы и ссузы Кузбасса получили новую технику
Минобрнауки: более 240 тысяч россиян прошли обучение на онлайн-курсах в 2017 году
Власти Кузбасса выделят более миллиарда рублей на жилье для льготников
Полетаев и Леон признаны лучшими волейболистами финала Кубка России