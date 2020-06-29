Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники

Лидия Мартынова

Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники, сообщает Правительство Кузбасса.

Оборудование поступило в учебные заведения в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В каждый комплект входят 38 ноутбуков, две интерактивные доски и многофункциональная офисная техника. На покупку техники из федерального бюджета выделено 223,5 миллиона рублей, из областного – 8,6 миллиона рублей.

«Современный образовательный процесс не может обойтись без цифровых технологий, период дистанционного обучения еще раз это доказал. Благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» мы обеспечиваем наши школы, колледжи и техникумы современной техникой», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Министерстве образования и науки Кузбасса уточнили, что комплекты цифровой техники получили 86 школ, 16 техникумов и колледжей Кузбасса. Новое оборудование позволяет обновить кабинеты информатики, организовывать онлайн-обучение, вести электронный документооборот.

В 2019 году Кузбасс получил по нацпроекту 49 комплектов цифровой техники для школ и техникумов. В течение 2021–2022 годов планируется поставить в кузбасские образовательные учреждения еще 143 комплекта цифрового оборудования.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.