Учитель рассказал о новом фильме с обнаженной Асмус

Вадим Карасев

Кристина АсмусФото: @asmuskristina

Режиссер Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева «Китобой», в эротической сцене которого снялась актриса Кристина Асмус. Слова кинематографиста передает «Комсомольская правда».

Учитель поведал о сцене с обнаженной героиней: «По сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус».

Режиссер подчеркнул, что актриса прочла сценарий и согласилась на съемки. «Потом выходит фильм "Текст", происходит вся эта история. И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене», — рассказал он.

Учителю удалось переубедить актрису, показав ей отрывок фильма: «Она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?" Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", — сказала она твердо и снялась замечательно».

Осенью Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы. Позднее ее вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом в его клипе Love is. В комментариях к видео пользователи принялись жалеть мужа Асмус Гарика Харламова, предрекая паре скорый развод. Позже пара объявила о разводе.