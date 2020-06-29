В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: Sang Tan / AP

В Британии вандалы нарисовали на стене музея Чарльза Диккенса слово «расист». Об этом сообщает издание KentLive.

Уточняется, что неизвестные не только нанесли черной краской фразу «Диккенс — расист», но и закрасили знак с указанием улицы, названной в честь британского писателя. В полиции заявили, что к ним пока не поступало обращений по поводу осквернения здания.

Отмечается, что хоть романист в своих произведениях и выступал в поддержку бедных и угнетенных слоев населения, в своем творчестве он часто демонстрировал стереотипные представления о расах. Несмотря на то, что Диккенс выступал за отмену рабства, он также поддерживал колониальную политику Британской Империи.

Ранее в июне вандалы в Бристоле осквернили два надгробия на месте захоронения раба Сципиона Африканского после того, как протестующие против расизма снесли и сбросили в море статую работорговца Эдварда Колстона. Мэр города заявил об уничтожении культового памятника истории и призвал граждан прекратить нападения «зуб за зуб».