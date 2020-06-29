В Дагестане в 2020 году планируют отремонтировать 136 школ

Анастасия Иванова

В Дагестане в 2020 году планируют отремонтировать 136 школ, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства экономики и территориального развития Дагестана Зарему Уразаеву.

Учебные заведения будут отремонтированы в рамках республиканского проекта «100 школ», который предполагает привлечение бюджетных и внебюджетных средств на ремонт общеобразовательных учреждений республики.

«В Министерстве экономики и территориального развития Дагестана накануне прошло заседание конкурсной комиссии по отбору заявок в рамках проекта «100 школ». К нам на конкурс поступило 144 заявки на общую сумму 376,6 миллиона рублей, из них 77,5 миллиона рублей – внебюджетные средства. По итогам заседания победителями конкурса признаны заявки по 136 школам, которые в этом году планируется отремонтировать», – сказала Уразаева.

Заявки поступили из 40 муниципальных образований.

«Еще по нескольким заявкам комиссией принято решение провести дополнительную оценку, после чего будет принято решение о возможности их включения в проект. Ремонт в школах в рамках данного проекта планируется завершить к началу нового учебного года», – добавила Уразаева.

Проект «100 школ» реализуется с 2018 года по поручению главы региона Владимира Васильева. В 2018 году данный проект позволил провести капремонт в 117 школах вместо запланированных 100, в прошлом году вместо запланированных 150 школ отремонтировали 217. За два года на ремонт 334 школ из бюджета республики было выделено 600 миллионов рублей, из бюджетов муниципальных районов и городских округов – 93,8 миллиона рублей, также были привлечены 213,5 миллиона рублей частных средств.