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В Госдуме предложили ввести льготное кредитование для предприятий

В Госдуме предложили ввести льготное кредитование для предприятий
. Льготное кредитование предприятий из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей позволит избежать увольнения многих сотрудников, пишут "Аrgumenti.ru", ссылаясь на соответствующий тезис, озвученный в Государственной думе.

Так, по словам зампреда комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова, в рамках поддержки предприятий после пандемии коронавируса правительство могло бы принять решение по упрощенной системе выдачи кредитов – по льготной ставке 2%.

"Может быть, под 2-3% – для оборотных средств, для зарплаты, для развития бизнеса", – считает парламентарий.

Он также напомнил, что в мае рабочей группой по поддержке туризма, гостиничной и ресторанной отраслей комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП среди мер помощи в том числе предлагалось и льготное кредитование для предприятий туриндустрии.


сообщало, что экономист оценил последствия отказов банков в кредитах.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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