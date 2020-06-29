Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19

В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
В Греции за минувшие сутки выявлены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3390, сообщила в понедельник Национальная организация общественного здравоохранения.

Умерших от коронавируса за последние сутки нет. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны
Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»
В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»
Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом
На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом
НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом» в Атлантике
НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом»
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
Школьники из разных стран примут участие в Менделеевской олимпиаде по химии
Школьники из разных стран примут участие в Менделеевской олимпиаде по
Выпускники колледжей Приморья сдали экзамены по стандартам WorldSkills
Выпускники колледжей Приморья сдали экзамены по стандартам WorldSkills
Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года
Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане
Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане
Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой
Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой

Топ на сегодня

Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации

Еще по теме

В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
В Греции за сутки выявили 20 инфицированных COVID-19
На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
В Италии за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусом