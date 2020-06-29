В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19

Анастасия Иванова

В Греции за минувшие сутки выявлены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3390, сообщила в понедельник Национальная организация общественного здравоохранения.

Умерших от коронавируса за последние сутки нет. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.

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