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В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых

В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых

Следователи, работающие над делом о педофилии в немецком городе Бергиш-Гладбах, выявили более 30 тысяч человек, нарушивших антипедофильское законодательство в соцсетях. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на министра юстиции Петера Бизенбаха.

Их уличили в распространении и хранении детской порнографии и "тяжелых случаях плохого обращения с детьми". Часть фигурантов проживает за пределами ФРГ, но говорит по-немецки. Участники "преступной сети" обсуждали педофилию в групповых чатах и мессенджерах, делились рекомендациями на эту тему, в том числе советовали друг другу "успокоительные" для осуществления сексуального насилия над детьми. Кроме того, они договаривались о совместных противоправных действиях.

"Тех, кто колебался, другие подбадривали и принуждали претворять в жизнь свои намерения", - отметил Бизенбах.

По словам министра, такая "сама собой разумеющаяся коммуникация о преступлениях" понижает психологическую планку для людей, и преступления начинают совершать те, кто делать этого не собирался. Бизенбах назвал это "новым измерением преступного свершения". Главный прокурор федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Маркус Хартманн не смог ответить на вопрос, удалось ли следователям выяснить настоящие имена людей, скрывающихся под сетевыми псевдонимами.

Дело о педофильской сети в Бергиш-Гладбахе получило огласку в октябре 2019 года, тогда состоялись первые обыски у главных подозреваемых. На текущий момент из 72 подозреваемых, проживающих в разных уголках Германии, арестованы 10, семерым предъявлены обвинения. Согласно материалам дела, обвиняемые совершали насилие над собственными детьми и обменивались фото.

Ранее Ruposters писал об "эксперименте" немецкого профессора Гельмута Кентлера, в рамках которого педофилам в Западном Берлине разрешалось усыновлять бездомных подростков 13-15 лет. Власти потворствовали этому "исследованию", которое длилось более 30 лет, и даже выплачивали отцам-педофилам пособия по уходу за ребенком.

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По материалам: uposters.ru

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