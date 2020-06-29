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В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»

В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» для школьников Иркутской области откроются первые мобильные технопарки «Кванториум». Это передвижные лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, для обучения детей по программам инженерной направленности.

С 1 сентября запускается пилотный мобильный технопарк «Кванториум», в рамках которого школьники Иркутского, Шелеховского, Усольского, Зиминского районов, Слюдянки и Тулуна смогут заниматься по дополнительным программам мобильного технопарка, а также участвовать в мастер-классах, конкурсах, викторинах, организованных на базе технопарка. Занятия будут проводиться по следующим программам: виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии, геоинформационные технологии, аэротехнологии, промышленная робототехника, промышленный дизайн, хай-тек. Первый мобильный технопарк Иркутской области станет структурным подразделением ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования».

В 2021–2022 годах в области планируется открытие восемь мобильных технопарков «Кванториум». 

# Общество
По материалам: edu.ru

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