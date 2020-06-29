В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса

Влада Некрасова

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом вслед за властями Техаса и Флориды распорядился закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе, из-за вспышки нового коронавируса.

В пятницу департамент бизнеса и профессионального регулирования американского штата Флорида объявил о закрытии баров в связи с новой вспышкой COVID-19. В понедельник по той же причине об аналогичных ограничениях и ряде других объявили власти Техаса. В Техасе, Флориде и Калифорнии ранее было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом.

"Из-за роста распространения COVID-19 власти Калифорнии распоряжаются закрыть бары в (округах - ред.) Фресно, Империал, Керн, Кингс, Лос-Анджелес, Сан-Хоакин и Туларе и рекомендует их закрыть в Контра-Косте, Риверсайде, Сакраменто, Сен-Бернардино, Санта-Барбаре, Санта-Кларе, Станислаусе и Вентуре", - написал калифорнийский губернатор в Twitter.

По последним данным, в Калифорнии всего выявлено 211 243 случая заражения, при этом за сутки прирост составил 4810 (2,3%). В общей сложности в штате скончались 5905 заболевших COVID-19.

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