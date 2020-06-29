В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и колледжей

Алексей Вольцев

В Кемеровской области подведены итоги конкурса «Рабочая смена Кузбасса». В нем приняли участие более 170 выпускников организаций СПО, продемонстрировавших особые успехи в учебе, творчестве, добровольческой деятельности, а также победители всероссийских и международных конкурсов и олимпиад.

Конкурс проходил по шести номинациям: «Лучший доброволец», «Умные головы», «Лучший общественник», «Молодой профессионал», «Лучший спортсмен» и «Лучшая творческая личность».

Сто молодых людей были признаны победителями, они получили стипендии в размере 5 тысяч рублей, дипломы и памятные подарки.

«Специалисты рабочих профессий сегодня очень востребованы. В Кузбассе 23 тысячи вакансий, половина из них – это рабочие специальности. Потребность в профессионалах колоссальная, но нужны именно высококвалифицированные специалисты. В этом году из 67 профессиональных образовательных организаций Кузбасса выпускаются более 12,5 тысячи человек. Вы вливаетесь в нашу рабочую гвардию в очень интересное время, время больших свершений и преобразований. Желаю, чтобы вы не боялись ставить перед собой амбициозные цели и достигать их!» – обратился к победителям конкурса «Рабочая смена Кузбасса» губернатор региона Сергей Цивилев.