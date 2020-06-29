В Китае назвали три недостатка россиянок

Вадим Карасев

Фото: агентство «Москва»

Несмотря на красоту русских женщин, некоторые иностранцы опасаются брать их в жены из-за нескольких недостатков. Об этом говорится в статье китайского журналиста на портале Sohu.

Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку. Однако, отмечает журналист, такие браки заключаются редко по «трем вполне реальным причинам».

Первое препятствие к браку с россиянкой, по мнению китайца, — различия в менталитете и культуре. Другой важной причиной невозможности супружеского союза он назвал дерзкий характер русских женщин. В частности, ему не нравится, что они любят выпивать, демонстрируя таким образом собственное «я» и проявляя свой истинный характер. Также журналист считает, что россиянки все делают спустя рукава, неаккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела.

Кроме того, продолжил автор статьи, ходит слух, что россиянки сразу после свадьбы начинают терять форму и полнеть и по этой причине не располагают к себе китайских мужчин. Однако при этом он заверил читателей, что это не так и россиянки следят за фигурой.

Вместе с тем журналист подчеркнул, что при выборе будущей жены следует исходить не из внешних данных избранницы, а из ее характера и понимания, что вы хорошо уживаетесь вместе.

Ранее пользовательница сети рассказала о россиянине, который «купил» себе филиппинку, не говорящую по-русски. Она сравнила это с рабством, однако позже признала, что это все-таки обычный брак. «Родителям за счастье удачно продать дочку в жены европейцу, и даже русскому», - написала она.