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В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19

В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 050 и составляет 216 852, заражение подтвердилось у 267 умерших, сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель.

"В Мексике эпидемия началась 28 февраля, за это время симптомы COVID-19 и положительный анализ на коронавирус SARS-CoV-2 были у 216 852 человек. Из них за последние 14 дней симптомы проявились у 25 558 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают 64 143 подозрительных случая заболеваний и 2 004 летальных случая. За сутки подтверждены 267 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели, общее число достигло 26 648.


Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. Пошагово откроются центральные городские площади, универмаги и отели, будет разрешен спорт на открытом воздухе, заработают рестораны, рынки и салоны красоты.
# В мире
По материалам: ria.ru

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